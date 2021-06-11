كورونا في 24 ساعة| الانخفاض مستمر في الإصابات بمصر.. بايدن: سنتبرع بـ500 مليون جرعة فايزر

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ24 ساعة الماضية.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 653 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 199285 حتى اليوم.

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