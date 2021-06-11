حدث ليلاً| مأساة بموكب زفاف في الشرقية ووفاة البطل الحقيقي لـ"الممر"

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة الخميس-الجمعة العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

الانخفاض مستمر.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 653 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 199285 حتى اليوم.

للتفاصيل اضغط هنا

ماتوا ليلة الفرح.. تفاصيل وفاة عروسين في موكب زفاف بالزقازيق

على بُعد مئات الأمتار من "عش الزوجية" لقى عروسان وشقيقة العروس، مصرعهم، خلال موكب زفاف، إثر انقلاب سيارة تقلهم بمصرف بمركز الزقازيق بالشرقية.

للتفاصيل اضغط هنا

بفستان الفرح والبدلة.. استخراج جثتي العروسين الغارقين ليلة زفافهما بالشرقية

استخرجت قوات الحماية المدنية بمساعدة الأهالي، جثثي العروسين الغارقين في مصرف قرية بردين التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

للتفاصيل اضغط هنا

اختطاف حداد يقود الشرطة لعصابة "مستر إكس" لسرقة المواد البترولية

قاد بلاغ اختطاف أحد الأشخاص الأجهزة الأمنية لضبط واحد من أخطر التشكيلات العصابية لسرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول.

للتفاصيل اضغط هنا

رئيس الوزراء يبحث آليات تطوير قطاع السياحة في شرم الشيخ

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الخميس، اجتماعًا لمناقشة الموضوعات التي تهم قطاع السياحة، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ومحمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، وعدد من المستثمرين في قطاع السياحة بجنوب سيناء.

للتفاصيل اضغط هنا

دبلوماسي أمريكي رفيع يعرب عن قلقه بشأن مصير أسرى الصراع بين أرمينيا وأذربيجان

أعرب دبلوماسي أمريكي رفيع المستوى عن قلقه إزاء عدم إحراز تقدم في إطلاق سراح أسرى الحرب في أعقاب نزاع عام 2020 بين أرمينيا وأذربيجان.

للتفاصيل اضغط هنا

منحة الـ500 جنيه.. أول رد رسمي على صرف منحة العمالة غير المنتظمة مجددًا

رد هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، على شكوى بعض المواطنين بشأن اتصال أشخاص مجهولة عليهم عبر "واتس آب" لطلب بياناتهم الشخصية لتحديثها استعدادًا لصرف منحة الـ500 جنيه من جديد.

للتفاصيل اضغط هنا

الرئيس الأمريكي: اجتماعي مع رئيس الوزراء البريطاني كان مثمرًا للغاية

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، إن اجتماعه مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، كان "مثمراً للغاية".

للتفاصيل اضغط هنا

واشنطن ترفع العقوبات عن مسؤولين إيرانيين سابقين وتنفي ربط الأمر بمحادثات فيينا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، رفع العقوبات عن 3 مسؤولين إيرانيين حكوميين سابقين، وشركتين، ساهموا في بيع ونقل وتسويق منتجات بتروكيماويات إيرانية.

للتفاصيل اضغط هنا

روسيا: فرض غرامة ضخمة على فيسبوك وتليجرام بسبب محتوى محظور

قررت السلطات القضائية في روسيا فرض غرامة ضخمة على عملاقي التواصل الاجتماعي، شركتي فيسبوك وتليجرام، لعدم إزالتهما محتوى محظور.

للتفاصيل اضغط هنا