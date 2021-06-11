شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تدرس خفض حالة الطوارئ حتى بداية الأولمبياد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت صحيفة ماينيتشي اليومية إن الحكومة اليابانية تفكر في إنهاء حالة الطوارئ في العديد من المناطق في 20 يونيو حزيران مع الإبقاء على حالة "شبه طوارئ" مخفضة حتى انطلاق أولمبياد طوكيو في يوليو تموز.

وانخفضت حالات الإصابة بفيروس كورونا في طوكيو خلال حالة الطوارئ الشهر الماضي رغم أن السلطات ما زالت قلقة بشأن تفشي سلالات أخرى واستنزاف الموارد الطبية.

وذكرت الصحيفة اليوم الجمعة أن الحكومة طلبت من المطاعم تقليل ساعات العمل ووضع إجراءات أخرى في حالة شبه الطوارئ. وطُلب من الحانات والمطاعم الإغلاق في تمام الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي ومنع تقديم المشروبات الكحولية.

ومن المتوقع اتخاذ القرار النهائي نهاية الأسبوع المقبل قبل أيام من انتهاء حالة الطوارئ والتي تغطي مدينة هوكايدو التي تستضيف سباق الماراثون.

وأظهرت استطلاعات الرأي رفض اليابانيين إقامة البطولة خوفا من تفشي الفيروس. ومنعت اليابان دخول الزائرين منذ تفشي الفيروس في البلاد.

وشددت الحكومة اليابانية واللجنة المنظمة على إقامة البطولة وقال أحد أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية إنه بغض النظر عن "كارثة كونية" ستقام البطولة في موعدها، وتنطلق الأولمبياد في 23 يوليو.