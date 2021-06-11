"الدفاع السوداني" يبحث تداعيات غضب أسعار الوقود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث مجلس الأمن والدفاع السوداني، مساء الخميس، عددا من القضايا الداخلية وعلى رأسها تداعيات زيادة أسعار الوقود، التي أدت إلى احتجاجات وجدل في الشارع السوداني.

وقال وزير الداخلية الفريق أول شرطة حقوقي عز الدين الشيخ، في تصريحات صحفية، إن المجلس ناقش عدداً من القضايا شملت الآثار المترتبة على زيادة أسعار الوقود، ونقص الإمداد المائي والكهربائي، بجانب موقف مفاوضات سد النهضة والتنسيق بين السودان ومصر فيما يتعلق بهذا الملف.



وأضاف وزير الداخلية أن المجلس أستمع لإفادة حول الأحداث التي شهدتها مدينة بورتسودان، وولاية جنوب دارفور، إضافة إلى التعديات الإثيوبية على الحدود السودانية الشرقية.

وأكد أن الاجتماع الذي جاء برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بالقصر وبحضور رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، أصدر عدداً من الموجهات والترتيبات لمعالجة تلك القضايا، بخلاف التدابير التي من شأنها امتصاص آثار زيادة أسعار الوقود.

من جانبه كشف مصدر لـ"الخليج 365" أن التدابير التي اتخذها المجلس تشمل توجيه الشرطة ووالي الخرطوم بزيادة التعزيزات الشرطية في المناطق الحيوية بالعاصمة.



وقال مصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه تم توجيه القوات المسلحة بإرسال قوات مشتركة إلى مناطق الاشتباكات والصراع القبلي في كلا من جنوب وغرب دارفور وولاية البحر الأحمر وجنوب كردفان .