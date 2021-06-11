​​الأسبوع المقبل.. مركز سقارة ينظم دورة تدريبية متقدمة عن إدارة الأزمات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع القادم دورة تدريبية متقدمة عن "الحد من المخاطر" للمديرين والعاملين بإدارات الأزمات وغرف العمليات والتطبيق على أزمات الأمطار والسيول، ويقوم بالتدريب خريجو الدورات المتقدمة لبرامج TOT التي ينفذها مركز سقارة ويستفيد من متدربيها المميزين في مجالات متعددة.

يأتي هذا فى إطار تكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بتطوير مراكز إدارة الأزمات بالمحافظات ورفع كفاءة العاملين بها.

كما ينظم مركز سقارة الأسبوع القادم دورتين جديدتين، الأولى: دورة متقدمة عن إدارة المشروعات PMP في مجال ريادة وخطط الأعمال، ويقوم بالتدريب فيها أيضًا خريجو دورات TOT، إضافة إلى دورة عن تنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية وسكرتيري مجالس المدن والأحياء وسكرتيري الوحدات القروية في مجال المشاركة المجتمعية، فيما تستمر للأسبوع الثاني على التوالي الدورة المتقدمة لأساسيات التحول الرقمي وإدارة مراكز البيانات وصيانه الحاسبات والشبكات ويستفيد من دورات الأسبوع المقبل 125 متدربًا من جميع المحافظات.

وقال اللواء محمود شعراوي، إن الوزارة بصدد إعداد منظومة رقمية لرصد المخاطر والتحليل المستمر لها وسيكون المواطن شريك في هذه المنظومة للإبلاغ عن مخاطر في المحافظات، موضحًا أن الوزارة تقوم بإعداد وتطوير خريطة للمخاطر في كل محافظة وتحديثها بشكل دوري ومستمر لأعمال المواجهة وآليات التنفيذ، وإعداد خطط زمنية لتنفيذ برامج تدريبية ميدانية بالمحافظات وفقاً لأنواع المخاطر المحتملة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

من ناحية أخرى احتفل مركز التنمية المحلية اليوم بانتهاء فعاليات 3 دورات تدريبية هي: تنمية مهارات المديرين والعاملين بالمشروعات الصغيرة ومكاتب "مشروعك"، ودورة فن البروتوكولات و الاتيكيت والمراسم للمديرين والعاملين بإدارات العلاقات العامة، و دورة إدارة وسائل التواصل المجتمعي للتسويق الحكومي وتحسين الصورة الذهنية للمؤسسات الحكومية للمديرين والعاملين بإدارات العلاقات العامة والإعلام ومراكز التدريب، واستفاد من هذه الدورات 99 متدربًا في جميع المحافظات.

​