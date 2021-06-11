أبو الغيط: إسرائيل تعلمت درسا من حربها على الغزة.. ومصر "أنقذت الطرفين"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 11 يونيو 2021

الخليج 365- متابعات

قال أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن إسرائيل ”تعلمت درسا“ من حربها الأخيرة ضد قطاع غزة، مضيفا من جانب آخر أنه كان هناك ”خطأ جسيم“ في حسابات الجامعة بشأن ليبيا.



وأوضح أبو الغيط في لقاء مع قناة ”إكسترا نيوز“ المصرية، إن ”إسرائيل أخذت درسا من حربها الأخيرة ضد غزة، من ناحية قدرة المقاومة على إلحاق الأذى بها، وقدرة الشعب الفلسطيني على التصدي لإسرائيل“.

وأضاف أن ما حدث في الحرب الأخيرة ”أثبت أن الإرادة الفلسطينية لم تكسر“، مشيرا إلى أنه ”لأول مرة منذ 70 عاما، يحدث صدام بين العرب في إسرائيل واليهمود“.

وتابع أن مصر بقيادتها جهود وقف إطلاق النار، ”أنقذت الطرفين، ووضعت القضية الفلسطينية على الطريق المنطقي لها

وحذر من أنه ”إذا غابت الدولة الفلسطينية في المستقبل القريب، سيكون هناك استعمال إسرائيلي للأراضي الممتدة من نهر الأردن إلى البحر المتوسط، وهي منطقة يعيش فيها حاليا من 14 إلى 15 مليون فلسطيني وإسرائيلي“.

واعتبر أن إسرائيل تعتمد على ”المراوغة والمناورة والألاعيب“ في مسارات التفاوض مع الفلسطينيين.

وأوضح أن إسرائيل ”تهدف من خلال هذه المراوغات إلى ابتلاع الأراضي الفلسطينية والقضاء على إحساس الفلسطينيين بوطنيتهم وهويتهم“.