السفارة الألمانية في الرباط: المغرب يرفض تقديم خدمات لمواطنينا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 11 يونيو 2021

الخليج 365- متابعات

قالت السفارة الألمانية في الرباط، إن السلطات المغربية رفضت تقديم خدمات لمواطنين ألمان ”دون إبداء أسباب“.



جاء ذلك في بيان من السفارة موجهة لمواطنيها في المغرب، نوهت فيه إلى أنها لا تستطيع تقديم الخدمات لهم.

وجاء في البيان الذي نشرته السفارة على موقعها الإلكتروني، الخميس: ”منذ 1 مارس 2021، قرر المغرب تعليق تعاونه مع السفارة والمؤسسات الألمانية من جانب واحد، حيث أُوقفت جميع سبل الاتصال مع السفارة بما في ذلك مصلحة الشؤون القنصلية“.

وأضاف البيان: ”لذلك وجب الأخذ بعين الاعتبار أن الدعم القنصلي من طرف السفارة الألمانية في الرباط لا يمكن تقديمه حاليا، إلا بشكل محدود جدا، بما في ذلك تمديد أو تنظيم إقامة المواطنين الألمان في المغرب“.

وتابع أنه ”من بين أمور أخرى، وبناء على معطيات أشخاص معنيين، رُفض تقديم الخدمات لهم من قبل السلطات المغربية المختصة بدون إبداء الأسباب وراء ذلك“.

وشدد أنه ”إذا انتهت صلاحية مدة الإقامة، أو ظهرت مشاكل أخرى تتعلق بالإقامة القانونية، فإن المساعدة من السفارة غير ممكنة للأسف، لذلك ينصح بشدة عدم تجاوز فترة الإقامة المسموح بها بدون تأشيرة، وهي 90 يوما، ويجب مغادرة البلاد في الوقت المناسب، باستخدام الرحلات الخاصة“.

وأكد البيان أن ”مساعدة السفارة للمواطنين الألمان في المغرب يعيقه حاليا وقف الاتصال الذي فرضته السلطات المغربية، حيث يشمل هذا أيضا التواصل مع وزارة العدل والمؤسسات السجنية المحلية“.

وأشارت السفارة إلى أنها ”ستستمر في تقديم الخدمات القنصلية المقدمة من طرف السفارة حصريا، مثل إصدار جواز السفر والمصادقة على الوثائق وغيرها“.