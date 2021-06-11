شكرا لقرائتكم خبر عن 755 إصابة جديدة بكورونا في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء الخميس تسجيل 755 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 39 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 653 شخصا من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 199 ألفا و 285 حالة حتى مساء الخميس، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الخميس بلغ 271 ألفا و 47 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 15510 حالة وفاة.