شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا.. 376 إصابة جديدة وحالتي وفاة في المغرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الخميس، تسجيل 376 إصابة جديدة بفيروس كورونا انخفاضا من 386 أمس، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 522765.

كما سجل المغرب حالتي وفاة جديدتين انخفاضا من ثلاث وفيات أمس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 9192، فيما تعافت‭‭341 ‬‬ حالة جديدة ليرتفع إجمالي المتعافين من كوفيد-19 إلى ‭‭510299‬‬.

وكان رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني قد تطرق اليوم خلال اجتماع المجلس الحكومي إلى إجراءات تخفيف قيود كوفيد-19 التي اتخذها المغرب حيث قررت المملكة استئناف الرحلات الجوية في 15 يونيو حزيران "في إطار تراخيص استثنائية ووفق انفتاح تدريجي يراعي الوضعية الوبائية الوطنية والدولية، حسب تصنيف وزارة الصحة وبناء على المعطيات الوبائية الرسمية لمنظمة الصحة العالمية والمعلومات الرسمية التي تنشرها الدول المعنية".

وأضاف، أن المغرب سيستند إلى تلك المعطيات لتحديث هذه الإجراءات كل أسبوعين، متمنيا أن تستمر المملكة "في مسار التخفيف مع تفادي إجراءات غير محسوبة، قد تتسبب في تصاعد الحالة الوبائية وبالتالي الاضطرار للتراجع عن بعض إجراءات التخفيف".