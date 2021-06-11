شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف» ينفي استهداف صنعاء أو أي مدينة أخرى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، بقيادة المملكة، أمس الخميس، أنه لم يتم تنفيذ عمليات عسكرية بمحيط صنعاء أو أي مدينة يمنية أخرى خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن «عدم تنفيذ أي استهداف يهدف إلى تهيئة الأجواء السياسية للمسار السلمي».

وبحسب «العربية الحدث»، هزت سلسلة انفجارات الخميس مقر معسكر الفرقة الأولى مدرع في العاصمة اليمنية صنعاء، حيث شوهد تصاعد كثيف للدخان.

ونقلت عن التحالف قوله: «إن الأنباء الواردة باستهداف التحالف للفرقة الأولى مدرع بصنعاء غير صحيحة»، مشددًا على أنه يريد وضع أرضية سياسية لتسوية سلمية باليمن، ولهذا فإنه يمتنع عن تنفيذ هجمات قرب صنعاء، أو أي مدينة أخرى.

ووسط تعنت حوثي، نفذ المبعوثان الأممي مارتن غريفيث والأمريكي تيم ليندركينغ، جولة في المنطقة من أجل الدفع باتجاه الحل ووقف النزاع في اليمن وفقًا للمبادرة التي طرحتها المملكة ووجدت تجاوبًا إقليميًا ودوليًا واسعين.

ومن ناحية أخرى، أكد الفريق الركن، محمد المقدشي، وزير الدفاع في الحكومة اليمنية الشرعية والمعترف بها دوليًا، أمس، أن القوات المسلحة «ماضية في طريقها للقضاء على المشروع الإيراني وتحقيق الأمن والاستقرار لليمن وإعادتها إلى محيطها العربي والإقليمي كدولة فاعلة إيجابيًا».

وقال المقدشي في حوار مع قناة اليمن الفضائية الرسمية: «إن المعركة التي يخوضها الجيش ومعه أبناء الشعب اليمني هي معركة ضد المشروع الإيراني الطائفي الذي يسعى لتمزيق أمتنا العربية والإسلامية».