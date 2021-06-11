شكرا لقرائتكم خبر عن 350 ألف إثيوبي يعانون المجاعة في تيغراي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت وثيقة داخلية للأمم المتحدة أمس الخميس، أن تحليلاً غير منشور أجرته وكالات وجماعات إغاثة، يقدر أن نحو 350 ألف شخص في منطقة تيغراي المضطربة في إثيوبيا يعيشون وضع المجاعة.

وتشكك الحكومة الإثيوبية في تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وذلك وفقًا لملاحظات اجتماع حول الوضع في تيغراي، عقدته يوم الإثنين اللجنة الدائمة بين الوكالات التي تضم رؤساء ما لا يقل عن 18 منظمة، بعضها تابع للأمم المتحدة.

وقالت الوثيقة الصادرة بتاريخ 7 يونيو: «بالنسبة لخطر المجاعة، لوحظ أن الحكومة الإثيوبية تشكك في الأرقام الواردة في التحليل غير المنشور للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، خاصة الاعتقاد أن ما يقدَّر بنحو 350 ألف شخص في مختلف أنحاء تيغراي، يعيشون في مجاعة عند المرحلة الخامسة، وفقًا للتصنيف».

وأضافت: إن التحليل قال دبلوماسيون إنه «خلص إلى أن الملايين في تيغراي يحتاجون إلى غذاء عاجل ودعم زراعي ومعيشي للحيلولة دون الانزلاق أكثر نحو المجاعة».

ويرأس مارك لوكوك مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة، اللجنة التي تشمل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وبرنامج الأغذية العالمي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقال ميتوكو كاسا رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الكوارث والاستعداد لها في إثيوبيا الخميس: إن إعلان المجاعة سيكون تصرفًا خاطئًا، واتهم جبهة تحرير شعب تيغراي بمهاجمة قوافل الإغاثة.

وقال في مؤتمر صحفي: «ليس لدينا أي نقص في الغذاء».

وأكد دبلوماسي إثيوبي كبير في نيويورك - اشترط عدم ذكر اسمه - «أن الحكومة تشكك في التحليل وتشكك في أساليب المسح وتتهم التصنيف بالافتقار إلى الشفافية وعدم إجراء مشاورات كافية مع السلطات المعنية».

ولم تردّ قوة مهمات الطوارئ التابعة للحكومة الإثيوبية بشأن تيغراي ومكتب رئيس الوزراء آبي أحمد ووزارة الخارجية، على طلب تعقيب.