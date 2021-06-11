شكرا لقرائتكم خبر عن سويسرا تستعد بـ«فيلا فخمة» لاستضافة قمة بايدن-بوتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الخارجية السويسرية أمس الخميس، أن «القمة المقررة الأسبوع المقبل بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، ستعقد في فيلا فخمة بحديقة تطل على بحيرة جنيف».

وتم بناء فيلا «لا جرانج» الفسيحة في القرن الثامن عشر فوق تل، وتطل شرفتها على بحيرة جنيف، وتضم الحديقة أشجارًا ومروجًا خضراء.

ومن المقرر أن تُعقد القمة التي يترقبها العالم بشغف، الأربعاء المقبل، في ختام أول زيارة يقوم بها بايدن لأوروبا كرئيس لبلاده، وتتضمن الزيارة المشاركة في فعاليات من بينها قمة مجموعة السبع في لندن وقمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل.

إلى ذلك، نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء الخميس عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة قوله: «إن بوتين سيصل جنيف في 16 يونيو»، وهو ذات اليوم المقرر لانعقاد القمة مع بايدن هناك.

من جهته، قال الرئيس الأمريكي: إنه يعتزم إثارة «قضايا حساسة» خلال اجتماعه المرتقب مع نظيره الروسي.

ووصل بايدن الأربعاء إلى بريطانيا في أول رحلة خارجية له كرئيس للولايات المتحدة، يزور خلالها عدة دول أوروبية.