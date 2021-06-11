شكرا لقرائتكم خبر عن 19 نقطة خلافية تؤجل اتفاق الحكومة السودانية والحلو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس فريق الوساطة الجنوب سودانية توت قلواك، أمس الخميس، أن النقاط الخلافية بين الحكومة السودانية وحركة عبدالعزيز الحلو، هي 19 نقطة، لافتًا إلى «أن بمقدور الوفدين الوصول فيها إلى توافق».

وبعد اجتماع عقده قلواك بمكتبه في جوبا مع الوفد السوداني برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، ووفد الحركة الشعبية شمال برئاسة الحلو، كل على حدة، قال مستشار الرئيس سلفاكير ميارديت، إنه تلقى تنويرًا من رئيسي الوفدين بشأن مجريات التفاوض، خاصة القضايا التي لم يتوصل الطرفان فيها إلى اتفاق، وأوضح أن الوساطة حثت الطرفين على الاستمرار في مناقشة القضايا الخلافية والتي تم تكوين لجان مشتركة من الجانبين لحسمها ومعالجتها.

وقال قلواك إن «الوساطة ترى أن النقاط الخلافية الـ19 ليست قضايا محورية»، وأضاف: «لا أرى أي صعوبة في التوصل إلى اتفاق بشأنها».

من جانبه، اعتبر وزير شؤون مجلس الوزراء الناطق الرسمي باسم الوفد السوداني، خالد عمر، مقترحات ورؤية الوساطة لحل القضايا العالقة، رؤية إيجابية وبنَّاءة، وأكد ثقة الخرطوم في حكمة وتقدير دولة جنوب السودان.

وقال: «إن المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان وصلت إلى النقاط الأخيرة».