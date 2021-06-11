شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبناني يطلب دعما دوليا لإعادة النازحين السوريين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طلب الرئيس اللبناني ميشال عون أمس الخميس من الأمين العام للاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمرين، جاغان شاباغين دعم بلاده في مطالبته بإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم.

واستقبل الرئيس عون في قصر بعبدا شاباغين بحضور رئيس جمعية الصليب الأحمر اللبناني أنطوان الزغبي، حسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

وأثار عون مع شاباغين «مسألة النازحين السوريين وتداعياتها على القطاعات اللبنانية كافة»، داعيا إلى دعم لبنان في مطالبته بإعادة النازحين إلى بلادهم في إطار العودة الآمنة، خصوصا إلى المناطق التي لم تعد تشهد عمليات عسكرية.

ولفت عون إلى أن «نزوح أعداد كبيرة من السوريين زاد في تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ما يجعل من المستحيل الاستمرار في هذا الواقع».

بدوره أكد شاباغين على الاستمرار في دعم لبنان، منوها بما يقوم به الصليب الأحمر اللبناني في مختلف المجالات.

وقال: «إن الاتحاد سيواصل تقديم المساعدات للبنان في المجالات الصحية والاجتماعية، بهدف التخفيف من الآثار الصعبة التي خلفتها الأحداث لا سيما بعد انفجار مرفأ بيروت وانتشار جائحة كورونا».