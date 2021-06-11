شكرا لقرائتكم خبر عن «هالو تراست» تزيل ألغام أفغانستان رغم الهجوم القاتل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - على الرغم من الهجوم الذي أودى بحياة 10 من خبرائها، تخطط منظمة «هالو تراست» البريطانية الأمريكية المعنية بإزالة الألغام للبقاء ومواصلة عملها في أفغانستان، حسبما قال الرئيس التنفيذي جيمس كوان في مقطع فيديو نشر في وقت متأخر من ليل الأربعاء.

وفي إشارة إلى أن المنظمة كان يمكنها أن تستغل الحادث كمبرر للمغادرة، قال كوان: «قد نكون شاعرين بالخوف بسبب ما يحدث في أفغانستان، لكن لا يزال لدينا عمل نقوم به».

وأصيب 16 خبيرا آخرين في المنظمة الخيرية في الهجوم الذي وقع في منطقة بغلان المركزية في الإقليم الواقع شمالي أفغانستان.

وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن الهجوم الأربعاء.

يشار إلى أن هالو تراست لديها نحو 2500 موظف في أفغانستان، ويسير برنامج إزالة الألغام في البلاد بقيادة أفغانية بالكامل.

وتعرضت مشروعات الإغاثة والمنظمات غير الحكومية في أفغانستان لهجمات متكررة.

وبحسب منظمة إنسو غير الحكومية، فقد تم تسجيل 180 حادثا تعرضت لها منظمات غير حكومية في أفغانستان في عام 2020، وقتل 14 موظفا وجرح 27 آخرين، كما تم خطف 42 موظفا.