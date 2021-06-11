مليشيا الحوثي ترفض فتح مطار صنعاء.. والحكومة تعلق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت الحكومة اليمنية، فجر الجمعة، استمرار رفض مليشيا الحوثي فتح مطار صنعاء، والتي تضع اشتراطات بهدف استقدام الخبراء العسكريين.

واعتبرت الحكومة اليمنية، استمرار مليشيا الحوثي الانقلابية في استهداف المدنيين في مدينة مأرب بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة استهتارا كبيرا بالجهود التي تبذل لوقف الحرب وإحلال السلام في اليمن.



وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان "الحكومة تؤكد أن السلام الحقيقي لا يأتي بالرغبات والأماني، بل بالمواقف المسؤولة، وإذ تؤكد مجدداً موقفها المعلن المساند والمؤيد للمبادرة السعودية وتعتبرها كل لا يتجزأ وأن وقف اطلاق النار ووقف استهداف المدنيين من الرجال والنساء والنازحين والأطفال مطلب إنساني باعتبار أن احترام حق الحياة للناس جميعاً هو أصل العمل الإنساني وجوهره".

كما أضافت "إن فتح الطرقات وضمان حرية الحركة للمواطنين ورفع الحصار عن المدن وعلى رأسها مدينة تعز يقع في قلب القضايا الانسانية وهو من القضايا الأساسية التي تضعها الحكومة في مقدمة أولوياتها".

وأكدت معلنة لكل اليمنيين وكل العالم أن "المليشيات الحوثية ترفض فتح مطار صنعاء الا بشروطها وأن الحكومة اليمنية قدمت تنازلات كافية وضامنة للسفر الآمن لكافة المواطنين، وليس لتحويل هذا المطار لمنفذ خاص لتقديم الخدمات الأمنية والعسكرية واستقدام الخبراء".‏



كما أكدت أن موقفها من موضوع فتح مطار صنعاء هو موقف إيجابي وثابت بما يخدم المواطنين بقدر ثباتها في منع استخدامه كمنصة عسكرية لقتل الشعب اليمني.

بخصوص ميناء الحديدة، نبه البيان إلى أن الحكومة لم تغلق ميناء الحديدة بل علقت الآلية المتفق عليها بعد نهب الحوثي لكافة الايرادات مشددة على تأمين هذه الايرادات وضمان وصولها بالسعر العادل للمواطنين ودفع مرتبات الموظفين المدنيين بموجب الاتفاق الأممي.

وثمنت الحكومة بحسب البيان، كافة الجهود التي بذلها ويبذلها المبعوثين الاممي والامريكي والجهود العمانية، وكل الجهود الدولية التي تعمل على أحلال السلام العادل والمستدام للشعب اليمني.



ويأتي الموقف الحكومي بشأن مطار صنعاء وميناء الحديدة عقب رفض مليشيا الحوثي لوساطة عمانية بإيعاز من واشنطن تضع في أولوية ضرورة وقف إطلاق النار شامل خصوصا في مأرب.

كما يأتي عقب هجوم دامي ارتكبته مليشيا الحوثي في مأرب وأسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 35 مدنيا غالبيتهم من النساء والأطفال.