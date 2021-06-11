السودان يعلن حالة الطوارئ في "قدير" جنوبي كردفان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت ولاية جنوب كردفان السودانية، مساء الخميس، حالة الطوارئ وحظر التجوال ليلًا بمحلية قدير إثر صراع قبلي في المنطقة.

وأكد والي ولاية جنوب كردفان حامد البشير إبراهيم في بيان صحفي، أن لجان أمن الولاية ومحلية قدير في حالة انعقاد واجتماع مستمر منذ اندلاع الأحداث التي بدأت صباح الخميس وهو تجدد الاشتباكات والنزاع القبلي بين دار علي إحدى بطون الحوازمة وكنانة العريفات.



وحسب البيان اتخذت الولاية عدد من القرارات، شملت إخلاء المنطقة المتنازع حولها من السكان، التي تعد منطقة عسكرية للقوات النظامية، وإعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال بمحلية قدير من الساعة الخامسة مساء إلى السادسة صباحاً.

كما منعت الدراجات النارية ذات الإطارين ومنع حمل السلاح في الأماكن العامة لغير الأجهزة الأمنية.

وأضاف الوالي إن اللجنة الأمنية قامت بإرسال قوات مشتركة لتعزيز الموقف وتهدئة الأوضاع التي وصفها بالخطرة خشية من تتدخل أطراف أخرى مناصرة لأحدي القبائل.

وطالب الأطراف المتنازعة بضبط النفس وإيقاف نزيف الدم والاقتتال، وناشد الحكومة الانتقالية بدعم الموقف الأمني بطائرات للإجلاء.

وأعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني، الأحد الماضي، عددا من القرارات التي تحقق الأمن والاستقرار في البلاد، وشدد على ضرورة فرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون.