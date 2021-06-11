"الشيوخ" يوافق على أول قاض اتحادي مسلم في تاريخ أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بالموافقة بفارق 81 إلى 16، على مرشح مقاطعة نيوجيرسي زاهد قريشي ليكون أول قاض اتحادي مسلم، مدى الحياة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن قريشي الذي يشغل حاليا منصب قاض، رشحه الرئيس الأسبق باراك أوباما، لكن مجلس الشيوخ الذي كان يقوده الجمهوريون آنذاك لم يتخذ إجراء بشأن ترشيحه.



وقريشي ثالث مرشح للرئيس جو بايدن في مجال القضاء، يوافق عليه مجلس الشيوخ. وكان الثلاثة مرشحين من قبل أوباما؛ ويبلغ قريشي من العمر 46 عاما وهو من أصول باكستانية.

ومنذ توليه مهامه عين جو بايدن عشرين قاضيا لملء مناصب شاغرة في المحاكم الفيدرالية وينتظر أن يقر تعينهم مجلس الشيوخ.

والثلاثاء الماضي، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بغالبية واسعة على تعيين أول قاض اختاره بايدن والذي يريد إضفاء مزيد من التنوع على النظام القضائي الفيدرالي بعد أكثر من 200 تعيين قام بها سلفه دونالد ترامب.



وحاز تعيين جوليان كزافييه نيلس بتأييد 66 عضوا من بينهم 17 جمهوريا ومعارضة 33 ليصبح القاضي الفيدرالي لولاية نيوجيرزي.