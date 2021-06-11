الكويت.. وفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر الصباح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 11 يونيو 2021

نعى الديوان الأميري في الكويت اليوم الخميس الشيخ منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح، الذي توفي عن عمر ناهز 79 عامًا.

