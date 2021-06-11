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الكويت.. وفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر الصباح

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 11 يونيو 2021

الخليج 365- متابعات

نعى الديوان الأميري في الكويت اليوم الخميس الشيخ منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح، الذي توفي عن عمر ناهز 79 عامًا.

 

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية ”كونا“ أن تشييع جثمان الشيخ الراحل سيكون بعد عصر غد الجمعة.

 

والشيخ منصور الأحمد هو الابن الثامن للشيخ أحمد الجابر الصباح، ولم يعرف عنه الاشتغال بالأعمال السياسية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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