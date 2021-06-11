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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت.. وفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر الصباح والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 11 يونيو 2021
الخليج 365- متابعات
نعى الديوان الأميري في الكويت اليوم الخميس الشيخ منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح، الذي توفي عن عمر ناهز 79 عامًا.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية ”كونا“ أن تشييع جثمان الشيخ الراحل سيكون بعد عصر غد الجمعة.
والشيخ منصور الأحمد هو الابن الثامن للشيخ أحمد الجابر الصباح، ولم يعرف عنه الاشتغال بالأعمال السياسية.