طالبان تطالب تركيا بسحب قواتها من أفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 11 يونيو 2021

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طالبت حركة طالبان تركيا، بسحب قواتها من أفغانستان، بموجب اتفاق أبرم العام الماضي.



وقال المتحدث باسم حركة طالبان في الدوحة، سهيل شاهين، يوم الخميس: ”ينبغي لتركيا سحب قواتها من أفغانستان بموجب اتفاق العام الماضي بشأن سحب القوات الأمريكية“.

وأضاف شاهين في تصريحات نقلتها وكالة رويترز: ”تركيا كانت جزءا من قوات حلف شمال الأطلسي في الأعوام العشرين الماضية ولذلك فإنه ينبغي لها الانسحاب من أفغانستان على أساس الاتفاق الذي وقعناه مع الولايات المتحدة يوم 29 فبراير شباط 2020“.