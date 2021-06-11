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وفاة المستشار ناصر الشثري بعد صراع مع المرض

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اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة المستشار ناصر الشثري بعد صراع مع المرض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 11 يونيو 2021

الخليج 365- متابعات

توفي المستشار في الديوان الملكي السعودي، الشيخ ناصر بن عبدالعزيز الشثري، بعد صراع مع المرض.

 

وكتب أحمد الشثري، نجل المستشار الراحل، عبر حسابه في تويتر: ”انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي معالي الشيخ ناصر الشثري تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون“.

 

وأكدت النبأ وسائل إعلام محلية وحسابات سعودية على تويتر، مشيرة إلى أن الشثري توفي بعد صراع مع المرض

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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