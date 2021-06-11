بفستان الفرح والبدلة.. استخراج جثتي العروسين الغارقين ليلة زفافهما بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبه القصاص:

استخرجت قوات الحماية المدنية بمساعدة الأهالي، جثثي العروسين الغارقين في مصرف قرية بردين التابعة لمركز الزقازيق.

وأكد مصدر طبي، في تصريح لمصراوي أن الأهالي كان لهم دورا كبيرا في استخراج جثمان العريس محمد السيد عيد البالغ من العمر 21 عاما، من مياه المصرف الزراعي، بعد نقل جثماني العروس سالي رضا عبد الرحيم ١٨ سنة، وشقيقة العريس نورا للمستشفى العام.

وقال المصدر الطبي، أن الأطباء يحاولون علاج طفلا عمرة ١٣ عاما يدعى أحمد حسن وهو الناجي الوحيد، في الحادث وجرى نقله لمستشفى المبرة التأميني بالزقازيق في حالة حرجة.

كان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا، مساء الخميس، من مدير البحث الجنائي يفيد مصرع عروسين إثر انقلاب سيارة زفافهما بمصرف أمام قرية بردين وبناء عليه تحركت فرق أمنية لمكان الحادث وبصحبتها قوات من الحماية المدنية.