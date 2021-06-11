بالصور.. إجراءات احترازية مشددة من جامعة القاهرة في امتحانات نهاية العام

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- أحمد جمعة:

حرصت جامعة القاهرة على وضع عدد من الضوابط الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية بالتزامن مع امتحانات نهاية العام للفصل الدراسي الثاني في مختلف الكليات، والتي تجرى حاليًا داخل الحرم الجامعي.

وتمثلت تلك الإجراءات الاحترازية في التشديد على ارتداء الكمامة الطبية قبل الدخول إلى الحرم الجامعى، مع توقيع الكشف الحرارى على الطلاب والمرور من خلال بابات التعقيم الذكية، لاكتشاف أى حالات اشتباه ومنع انتشار العدوى، فيما حرصت إدارة الجامعة على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان بالمدرجات، بحيث تم ترقيم المدرجات ووضع إشارات توضيحية، لخلفق مسافات متباعدة بين الطلاب.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن توسيع نطاق حملة الجامعة لتطعيم جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمختلف كليات الجامعة ومعاهدها، في إطار الدور المجتمعي للجامعة وحرصًا على سلامة منتسبيها، والمساهمة في توفير لقاحات فيروس كورونا بالمجان للفئات المستهدفة، بالتزامن مع بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان بمحافظة الجيزة وتحت إشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

وقال الدكتور الخشت، في تصريحات له، إن الجامعة خصصت 5 مقرات داخل الحرم الجامعي وخارجه لاستقبال أعضاء هيئة التدريس والعاملين، على أن تبدأ هذه المواقع في استقبال الراغبين في تلقي اللقاحات اعتبارًا من أمس الأول الثلاثاء، وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع، مشيرًا إلى أن المقرات المخصصة ستكون في كليات الهندسة والحقوق والتجارة، بالإضافة إلى موقع بمركز خدمة المجتمع وآخر بمركز التعليم المدمج بالمدينة الجامعية.

وأجرى أمس الأول، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية للاطمئنان على انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة القاهرة وتطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث يؤدي الامتحانات نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات جامعة القاهرة.