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البحرين تدين استهداف الميليشيات الحوثية خميس مشيط بالسعودية

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محمد اسماعيل - القاهرة - المنامة - (أ ش أ):

دانت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الخميس، إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية طائرة بدون طيار (مفخخة)، تجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية الشقيقة، في عمل إرهابي يستهدف المدنيين والأعيان المدنية، مشيدة بيقظة وجاهزية قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن في التصدي لهذه الأعمال الإرهابية.

وأكدت وزارة الخارجية - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية - وقوف مملكة البحرين وتضامنها التام مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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