أفغانستان: «طالبان» تسيطر على المزيد من المقاطعات

ابوظبي - سيف اليزيد - كابول (وكالات)

ذكر مسؤولون أمس، أن مسلحي «طالبان» حققوا مزيداً من المكاسب حيث سيطروا على مقاطعتين أخريين في أفغانستان، إحداهما مهمة إستراتيجيا.

وقال عضوا المجلس المحلي في إقليم باداخشان، عبدالله ناجي نزاري ومحبوب الرحمن طلعت، إنه بعد يومين من الاشتباكات الكثيفة بين «طالبان» وقوات الأمن في مقاطعة «أرغانج خوا» في الإقليم، أضطر الجنود لمغادرة آخر نقاط التفتيش المتبقية التي كانوا متمركزين بها.

وقال عضوا المجلس المحلي إن المقاطعة مهمة إستراتيجياً حيث إنها لا تقع سوى على مسافة 10 كيلومترات من العاصمة الإقليمية «فايز أباد»، وتربط أيضا 10 مقاطعات أخرى في الإقليم.

وقال بسم الله جان محمد وقدرة الله رحيمي العضوان ببرلمان إقليم «أوروزجان»: إن «طالبان استولت على مقاطعة أخرى في الإقليم الواقع بجنوب أفغانستان». وأضافا أن قوات الأمن في مقاطعة شينارتو انضمت إلى المسلحين نظراً لعدم تلقيهم أي إمدادات.

وبعد «جيزان» تعد «شينارتو» المقاطعة الثانية في «أوروزجان» التي تسقط في يد «طالبان» في الأيام الأخيرة. إلى ذلك، قتل 6 من عناصر الأمن الأفغاني على الأقل، وأصيب أكثر من 10 آخرين بجروح، أمس، إثر هجوم بسيارة مفخخة وقع بالقرب من قاعدة عسكرية في محافظة «باجلان» شمال أفغانستان.

وذكرت قناة «طلوع نيوز» الأفغانية أن الهجوم وقع في منطقة «باغ الشمال» في «بول الخمري» وسط باجلان، مضيفًا أن القاعدة العسكرية الخاصة بالتجنيد في الجيش تضررت أجزاء منها جراء الانفجار.

وأوضح قائد اللواء الثالث من فيلق «بامير 217» التابع للجيش الأفغاني عباس توكلي أن «طالبان» بدأت معركة بالأسلحة النارية، بعد وقوع الهجوم، إلا أن قوات الأمن تصدت لها، مضيفًا أن عددًا من عناصر القوة الأمنية أصيبوا في الانفجار، وتضررت بعض جدران القاعدة. وأعلنت حركة «طالبان» مسؤوليتها عن الهجوم.