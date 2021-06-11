القوات المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً جوياً مشتركاً

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد)

نفذت عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية أمس، تدريباً جوياً مشتركاً بإحدى القواعد الجوية المصرية اشتمل على تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية.

وذكر المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية العميد تامر الرفاعي في بيان أن الأنشطة التدريبية تضمنت أعمال الهجوم والدفاع عن أهداف حيوية واشتباكات جوية بين الجانبين بمشاركة أحدث الطرازات لمقاتلات متعددة المهام لكلا الجانبين.

وأوضح المتحدث أن الأنشطة التدريبية المشتركة «عكست مدى ما وصلت إليه القوات من مستوى راقٍ فضلاً على تبادل الخبرات التدريبية والتكتيكية في التخطيط والتنفيذ وأساليب القيادة والسيطرة».

وأشار إلى أن التدريب المشترك «يأتي في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة وفي ضوء تنامي علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية».