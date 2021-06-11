واشنطن تقدّم مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن هجمات في العراق

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم، وكالات بغداد، واشنطن

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، تخصيص مكافأة تصل إلى 3 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن الهجمات ضد المنشآت الدبلوماسية الأميركية في العراق.

ودعا حساب «مكافآت من أجل العدالة» التابع لوزارة الخارجية الأميركية في تغريدة على «تويتر» العراقيين إلى تقديم معلومات عن الإرهابيين الذين ينفذون هجماتهم ويختبئون بين المدنيين.

وجاء في تدوينة الحساب أن واشنطن تقدم مكافأة تصل إلى 3 ملايين دولار لمعلومات عن هجمات مخطط لها أو سابقة ضد المنشآت الدبلوماسية الأميركية.

وتأتي دعوة الخارجية الأميركية بعد استهداف مطار بغداد الدولي، حيث يتمركز عسكريون أميركيون، مساء أمس الأول، بثلاث طائرات مسيّرة أسقطت واحدة منها، وفق ما أفاد الجيش العراقي في بيان أمس.

من جانبه، كتب العقيد واين ماروتو، المتحدث باسم عملية «العزم الصلب» ضمن التحالف الدولي، في تغريدة على تويتر أن «كل هجوم على حكومة العراق وإقليم كردستان العراق والتحالف يقوض سلطة المؤسسات العراقية وسيادة القانون والسيادة الوطنية العراقية».