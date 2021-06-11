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المكسيك تسجل 227 وفاة جديدة بفيروس كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المكسيك تسجل 227 وفاة جديدة بفيروس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 11 يونيو 2021

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 ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك أنها سجلت 3672 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و227 وفاة اليوم الخميس.

 

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في المكسيك إلى 229580بينما سجلت البلاد مليونين و445538 حالة إصابة في المجمل منذ ظهور الوباء.

وأشارت بيانات حكومية منفصلة نشرت مؤخرا إلى أن العدد الفعلي للوفيات بالفيروس قد يكون أكبر من الأرقام المعلنة بواقع 60 بالمئة على الأقل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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