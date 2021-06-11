شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تواصل «فحص سلامة الإطارات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت شرطة الشارقة ممثلة في إدارة المرور والدوريات، حملتها التوعوية الميدانية لفحص سلامة إطارات المركبات على الطرق في المنطقة الوسطى في الذيد، وذلك في إطار تحقيق القيادة العامة لشرطة الشارقة رؤيتها المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى جعل الطرق أكثر أمناً وسلامة.

وأكد النقيب سعود الشيبة مدير فرع التوعية والإعلام المروري، استمرار الحملة الموسمية لسلامة الإطارات خلال فصل الصيف، التي تهدف إلى توعية قائدي المركبات الخفيفة والثقيلة بأهمية وسائل السلامة المطلوبة للمركبات بشكل عام، وسلامة الإطارات بشكل خاص من خلال المعايير والمقاييس الواجب توافرها في الإطارات؛ كونها أحد أهم عناصر الأمان والسلامة في المركبة للحد من الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية الصيفية، حفاظاً على الأرواح والممتلكات العامة.