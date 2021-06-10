اخبار العالم

الموجة الثالثة من كورونا تضرب جنوب أفريقيا 

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الموجة الثالثة من تضرب جنوب أفريقيا  والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الصحية في جنوب أفريقيا دخول جنوب أفريقيا " فنيا " في الموجة الثالثة من فيروس كوفيد 19، في ظل تسجيل أكثر من 9 آلاف إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، بالتزامن مع ارتفاع متوسط عدد الإصابات الجديدة على مدار الأيام السبعة الماضية.

وأعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، في نهاية الشهر المنقضي العودة إلى تدابير أكثر صرامة في مواجهة انتشار الفيروس، من بينها تمديد حظر التجول وإغلاق المحال التجارية غير الأساسية والحد من التجمعات بشكل أكثر صرامة.

وتعد جنوب أفريقيا الدولة الأكثر تضرراً في القارة من الفيروس، حيث بلغ انتشار الوباء ذروته مع تسجيل 10 إصابات جديدة يومياً.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا