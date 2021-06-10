شكرا لقرائتكم خبر عن الموجة الثالثة من كورونا تضرب جنوب أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الصحية في جنوب أفريقيا دخول جنوب أفريقيا " فنيا " في الموجة الثالثة من فيروس كوفيد 19، في ظل تسجيل أكثر من 9 آلاف إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، بالتزامن مع ارتفاع متوسط عدد الإصابات الجديدة على مدار الأيام السبعة الماضية.

وأعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، في نهاية الشهر المنقضي العودة إلى تدابير أكثر صرامة في مواجهة انتشار الفيروس، من بينها تمديد حظر التجول وإغلاق المحال التجارية غير الأساسية والحد من التجمعات بشكل أكثر صرامة.

وتعد جنوب أفريقيا الدولة الأكثر تضرراً في القارة من الفيروس، حيث بلغ انتشار الوباء ذروته مع تسجيل 10 إصابات جديدة يومياً.