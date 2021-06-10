شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اليمني: مليشيا الحوثي لا تكترث بأي جهود لحقن الدماء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، إن مليشيات الانقلاب الحوثية، تواصل تصعيدها وحصدها للأرواح الآمنة، والبريئة غير مكترثة بأي جهود لحقن الدماء اليمنية.

وأضاف الرئيس اليمني، عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، بينما يعمل المجتمع الدولي وبجهود صادقة من الأشقاء في إيجاد أمل وفرص للسلام تواصل المليشيا الحوثية تنفيذ أجندتها وخدمة مشاريع إيران التدميرية في المنطقة.

وشدد أن دماء الأبرياء في أحداث متوالية وحرق الأسر والأطفال بصواريخ ومفخخات المليشيات، لن يؤسس لسلام حقيقي بقدر تعميق الجراح وآلام شعبنا، من قبل تلك المليشيات، التي دمرت مقدرات الدولة وشرخت النسيج الاجتماعي وهجرت أبنائها.