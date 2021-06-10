شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدين إرهاب الحوثي وتؤكد دعمها الكامل للمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية طائرة بدون طيار (مفخخة) تجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، في عمل إرهابي يستهدف المدنيين والأعيان المدنية، مشيدة بيقظة وجاهزية قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن في التصدي لهذه الأعمال الارهابية الجبانة.

وأكدت وزارة الخارجية، وقوف مملكة البحرين وتضامنها التام مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.