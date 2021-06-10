البنتاغون: السفينتان الإيرانيتان في الأطلسي خطوة استفزازية

وذكر المتحدث الكولونيل كينيث هوفمان في تصريح نقلته "سكاي نيوز عربية"، الخميس، أن السفينتين الحربيتين الإيرانيتين تمثلان "تهديدا لشركائنا في منطقة أميركا الوسطى واللاتينية".

وأضاف أن "واشنطن تحتفظ بحق اتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة وبالتنسيق مع الحلفاء، لردع تسليم أو نقل أي نوع من الأسلحة في منطقة الأطلسي".



وأوضح أن البنتاغون يعلم "أن فنزويلا دأبت منذ فترات طويلة على شراء الأسلحة الإيرانية، خصوصا طوال العام الماضي".

وختم: "للأسف فإن إدارة الرئيس جو بايدن ورثت من الإدارة السابقة مشكلات كثيرة مع إيران، من بينها مسألة بيع أسلحتها إلى كاراكاس، فضلا عن تطويرها برنامجها النووي. معالجة هذه المشكلات ينبغي أن يرتكز على وسائل عدة من بينها طرق الدبلوماسية".

وفي وقت سابق من الخميس، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن سفينتين حربيتين إيرانيتين وصلتا إلى المحيط الأطلسي.