رسالة من "طالبان" لأردوغان: اسحب قواتك من أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب المتحدث باسم حركة طالبان، الخميس، تركيا بسحب قواتها من أفغانستان بموجب اتفاق العام 2020 بشأن سحب القوات الأمريكية، بحسب رويترز.

وقال سهيل شاهين المتحدث باسم طالبان: "تركيا كانت جزءا من قوات حلف شمال الأطلسي في الأعوام العشرين الماضية ولذلك فإنه ينبغي لها الانسحاب من أفغانستان على أساس الاتفاق الذي وقعناه مع الولايات المتحدة يوم 29 فبراير/شباط 2020".

والثلاثاء، سيطر مسلحو "طالبان"، على منطقة جديدة بأفغانستان ضمن المكاسب العسكرية التي حققوها منذ بداية انسحاب القوات الدولية.

وكثفت حركة طالبان من هجماتها على عواصم الأقاليم ومراكز المناطق، والقواعد الأمنية الأكبر عقب بدء انسحاب القوات الدولية من أفغانستان في الأول من مايو/أيار الماضي.

كما بدأ الجيش الألماني سحب آخر جنوده المتبقين في أفغانستان عبر جورجيا؛ حيث نقلت طائرة نقل A400M أول دفعة من الجنود إلى العاصمة الجورجية تبليسي الخميس، ومن هناك إلى ألمانيا على متن طائرة مدنية مستأجرة.

وما زال العنف يتصاعد في أفغانستان، مع استمرار الاشتباكات بين القوات الأفغانية وطالبان على العديد من الجبهات.

وتحدث مسؤولو الأمن عن اشتباكات بين القوات الحكومية وطالبان في عشرة أقاليم على الأقل في الساعات الـ24 الماضية.

ومايو/أيار الماضي، أوضحت الأمم المتحدة أن قرابة 1800 مدني لقوا حتفهم أو أُصيبوا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 خلال القتال بين القوات الحكومية وطالبان رغم جهود إحلال السلام.

وأعلنت الولايات المتحدة عزمها سحب القوات بالكامل بحلول 11 سبتمبر/أيلول، بعد عقدين بالتمام من هجمات تنظيم القاعدة عليها.