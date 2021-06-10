شاهد.. زوجة بوريس جونسون في أول ظهور رسمي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الخميس، على حسابه الرسمي على تويتر صورا تجمعه مع زوجته كاري سيموندس.

الصور التي تعد الظهور الرسمي الأول لزوجة جونسون كانت خلال استقباله الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وزوجته، جيل بايدن، في مقاطعة كورنوال بالمملكة المتحدة.

وبابتسامة مرحة ظهرت كاري سيموندس في الصور وهي ترتدي فستانا أحمر اللون، وبدت عليها ملامح السعادة.





وأرفق جونسون الصور بالقول: "من الرائع الترحيب بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، وجيل بايدن في كورنوال، وبرفقتي كاري جونسون".

من جانبها، كشفت جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنها جلست على انفراد مع كاري جونسون، زوجة رئيس بريطانيا، وطفلها.





وشاركت جيل بايدن صورة لها وهي تتنزه مع جونسون وطفلها على شاطئ البحر في المملكة المتحدة، وغردت معها: "كان من الرائع قضاء بعض الوقت مع كاري جونسون وابنها ويلفريد اليوم، العلاقة الخاصة مستمرة".

والتقى الرئيس الأمريكي جو بايدن برئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قبيل قمة "مجموعة السبع"، التي تعقد في بريطانيا، لبحث العديد من القضايا العالمية، ومنها جائحة "كورونا".





