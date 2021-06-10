"نسخ التطبيقات".. أبل تزود "iOS 15" بميزة طال انتظارها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن عملاق التكنولوجيا الأمريكي "أبل"، عن مجموعة من مميزات نظام التشغيل الجديد "iOS 15"، ليؤكد أنه بات يستجيب للمستخدمين.

ومن هذه المزايا الجديدة، يسمح نظام "iOS 15" للمستخدم بأن يمتلك أكثر من نسخة لنفس التطبيق في واجهة الهاتف، وهذا ضمن خواص التركيز الجديدة من النظام.

وقد تبدو هذه الخاصية مثل عطل في النظام، ولكن في الحقيقة هي خاصية مقصودة ويسمح لك باستخدامها كما ترغب.

وتأتي هذه الخاصية ضمن تطويرات وضع التركيز الجديد من أبل، حيث يسمح لك هذا الوضع بعمل أكثر من واجهة، وسطح مكتب بحسب وقتك في اليوم.

وحسب بوابة التقنية العربية " aitnews"، يمكنك من خلال الخاصية الجديدة أن تقسم التطبيقات، وهذا يعني أنك تستطيع جعل تطبيقات معينة تعمل في وقت العمل.

وتسمح لك هذه الخاصية بالتركيز على العمل الذي تقوم به، وتجنب تطبيقات التواصل الاجتماعي والألعاب التي تلهيك عنه.

وقد تسمح الشركة بفتح أكثر من حساب عبر نفس التطبيق، وتعتبر هذه الخاصية من مميزات نظام أندرويد التي يفضلها الكثيرون.

ولذلك يمكنك أن تقوم بإستخدام تويتر كمثال عبر حسابين مختلفين إن كنت تدير حساب ما لعملك، ولكن لم تؤكد الشركة بعد على هذه الخاصية.

طريقة تكرار التطبيق على واجهة iOS 15

تستطيع تكرار التطبيق على الواجهة بأكثر من طريقة، ولكن الطريقة النهائية واحدة.

حيث يجب عليك أن تقوم بسحب التطبيق من قائمة التطبيقات ووضعه على واجهة الهاتف، ولكن لن يختفي التطبيق كما كان يحدث في الماضي.

ويمكنك الوصول إلى مكتبة التطبيقات عبر البحث عبر Spotlight ثم سحب الأيقونة من هناك.

والطريقة الثانية هي أخذ الأيقونة من مكتبة التطبيقات الموجودة في الجهة اليسرى لهاتفك.

وتستطيع تكرار هذه الخطوة أكثر من مرة حتى تمتلئ الشاشة بنفس التطبيق.

المزيد من المميزات في النظام:

ويأتي النظام بتحديثات على مجموعة تطبيقات أبل الرسمية مثل تطبيق الموسيقى الذي أصبح يدعم الصوت المحيطي مع جميع السماعات.

وقامت الشركة بتغيير واجهة التنبيهات الخاصة بالهاتف، وهذا لتجمع التنبيهات معًا في مكان واحد بشكل منظم أكثر.

وبالإضافة إلى ذلك فإن الشركة عملت على تحديث تطبيق المحفظة، وأصبحت مثل المحفظة الحقيقية التي تحتفظ بجميع البطاقات.

ولكن مع الأسف تحديث المحفظة الجديدة لا يعمل إلا في بعض الولايات فقط.

وقامت أبل أيضًا بتغيير واجهة بعض التطبيقات في "iOS 15" مثل الخرائط والطقس، وسوف يختلف تطبيق الخرائط بحسب المدينة التي تقيم فيها.

ويسمح لك تطبيق الصور في نظام "iOS 15" بعرض الصور بتنسيق EXIF الذي يمثل الصور الناتجة من الكاميرات الاحترافية مباشرةً.