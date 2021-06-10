شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع للرأي: بايدن أعاد تلميع صورة الولايات المتحدة في الخارج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

كشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه، الخميس، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدنن نجح في تلميع صورة الولايات المتحدة في الخارج، بعدما تشوّهت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، إلا أن مكانة الديمقراطية الأمريكية تدهورت.

وأظهر الاستطلاع الذي أجراه أجراه مركز الأبحاث الأمريكي «بيو»، أن صورة الولايات المتحدة عادت إيجابية في أنحاء العالم. وشمل الاستطلاع كندا، و15 بلداً في أوروبا وآسيا ومنطقة المحيط الهادئ.

واعتبر 62% ممن شملهم الاستطلاع أن لديهم «صورة إيجابية» عن الولايات المتحدة في عام 2021، علماً بأن نسبة هؤلاء كانت 34% فقط في نهاية عهد ترامب الذي اتّبع نهجاً سياسياً انعزالياً.

واعتبر 75% ممن شملهم الاستطلاع أن بايدن سيتّخذ «الخيارات الصائبة في قضايا العالم»، وهي نسبة تشكّل قفزة كبيرة مقارنة بـ17% أبدوا ثقتهم بترامب على هذا الصعيد العام الماضي. واعتبر 77% أن بايدن «مؤهل» لتولي سدة الرئاسة في مقابل 16% لسلفه. وأبدى 89% تأييدهم لعودة الولايات المتحدة إلى كنف منظمة الصحة العالمية، كما أيّد 85%عودة البلاد إلى اتفاق باريس للمناخ.

وعلى الرغم من ذلك، اعتبر 67% من المستطلعين أن واشنطن تبدّي مصالحها على مصالح حلفائها في السياسة الخارجية.

وشدد مركز الأبحاث على أن هذا الرأي هو السائد لدى حلفاء واشنطن المقربين منذ أن أُدرج هذا السؤال في استطلاعات «بيو» في عام 2002.

وفي ما يتعلق بمستقبل العلاقات بين واشنطن وحلفائها، اعتبر 57% أن الأمور ستبقى «على حالها»، فيما اعتبر 39% أنها ستشهد تحسناً.

أما صورة الديمقراطية الأمريكية فقد تدهورت بعد ولاية ترامب الرئاسية وفوز جو بايدن بالرئاسة في انتخابات طعن جمهوريون كثر في نتائجها واقتحام مقر الكونجرس.

واعتبر 57% أن الديمقراطية الأمريكية لم تكن مثالاً يحتذى في السنوات الأخيرة، فيما اعتبر 17% فقط أنها نموذج لإدارة شؤون البلاد.

وفي نحو نصف البلدان التي شملها الاستطلاع، أظهرت البيانات أن من هم دون الثلاثين أكثر ميلاً لاعتبار أن الولايات المتحدة «لم تكن يوماً» مثالاً صالحاً للدول الأخرى.