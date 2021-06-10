شكرا لقرائتكم خبر عن قصف صاروخي للجيش السوري يصرع 12 بينهم قياديون في «النصرة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قتل 12 شخصا، بينهم قياديين من هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)، ومتحدّث باسمها، أمس الخميس، جراء قصف صاروخي للقوات الحكومية في شمال غرب سوريا، وفق المرصد السوري، في وقت كثف الطيران الحربي غاراته على معاقل الجماعات الإرهابية بريف إدلب.

وبحسب المرصد، تتعرض المنطقة الواقعة في جنوب إدلب منذ خمسة أيام، لقصف متكرر من القوات الحكومية، يتزامن مع غارات تشنها طائرات روسية. واستهدفت القوات الحكومية بصاروخ موجّه، بحسب المرصد، سيارة كانت متوقفة قرب منزل في بلدة إبلين في ريف إدلب الجنوبي. ولدى وصول مقاتلين من هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى إلى المكان، جرى استهدافهم بصاروخ موجّه آخر، ما تسبّب بمقتل 12 شخصا على الأقل، إضافة إلى جرحى في حالات خطرة. والقتلى هم اربعة مدنيين، إضافة إلى ثمانية مقاتلين من هيئة تحرير الشام، وفصيل متحالف معها. وأكدت هيئة تحرير الشام في تصريح مقتضب عبر إحدى مجموعاتها على تطبيق «واتس أب» مقتل المتحدث العسكري باسمها، أبو خالد الشامي، وعضوين في مكتب العلاقات الإعلامية التابع لها. بصاروخ موجّه آخر، ما تسبّب بمقتل 12 شخصا على الأقل، إضافة الى جرحى في حالات خطرة.

وأوضحت مصادر محلية أن السيارة المستهدفة في قرية إبلين بقذيفة موجهة ليزريا من نوع «كراسنوبول»، عبر طائرة استطلاع كانت تحلق في الأجواء، كانت تابعة للمسؤول القتيل، ومعه مرافقوه، ويبدو أنها كانت ترصد تحركاتهم من خطوط الجبهة لحين وصولهم للقرية. وقال إبراهيم هرموش، أحد شهود العيان «استيقظنا صباحاً على صوت قصف طال منزل جارنا.... تجمّع الناس لإسعاف الجرحى.. وسقط الصاروخ الثاني».

من جانب آخر، شنت طائرات حربية روسية، صباح أمس الخميس، أكثر من 12 غارة جوية، استهدفت خلالها محيط الفطيرة والموزرة وكفرعويد بجبل الزاوية، ومحيط سان ومجدليا بريف إدلب الشرقي، من دون معلومات عن خسائر بشرية، وسط استمرار تحليق المقاتلات الروسية في أجواء المنطقة.

على صعيد متصل، واصلت القوات الحكومية تصعيدها البري المكثف على منطقة شمال سوريا، لليوم الخامس على التوالي، وتحديداً على القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، وبدرجة أقل على ريف إدلب الشرقي وسهل الغاب بريف حماة وريف اللاذقية الشمالي وريف حلب الغربي. وأطلقت أكثر من 140 قذيفة صاروخية على الموزرة واحسم والفطيرة وإبلين وكنصفرة والبارة وكفرعويد وسفوهن والرويحة وفليفل وبينين ومعراته جنوبي إدلب، ومحيط سان ومجدوليا بريف إدلب الشرقي. (وكالات)