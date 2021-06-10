مجلس ضاحية الخالدية يتابع احتياجات الأهالي

اجتمع مجلس ضاحية الخالدية، أحد المجالس التابعة لدائرة شؤون الضواحي والقرى، برئاسة خلفان سعيد المري، رئيس المجلس وحضر الاجتماع، نائب رئيس المجلس محمد راشد بن جرش، والعضو علي حمد بن سيفان، وموظف المجلس عبد العزيز العبدولي، ومن اللجنة النسائية آمنة الملا وسلامة المزروعي وهدى البناي.تم خلال الاجتماع النظر في حالات أهالي الضاحية الواردة إلى المجلس عن طريق اللجنة النسائية في الضاحية، ووجه رئيس المجلس بإحالتها للجهات المختصة.