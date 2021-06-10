وزير الخارجية التركي: اقتربنا من الاتفاق مع مصر على عودة السفراء

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن بلاده اقتربت من الاتفاق مع مصر على عودة السفراء بين الدولتين قريبا، وذلك بحسب قناة العربية.

وفي وقت سابق، قالت تركيا إنها استأنفت الاتصالات الدبلوماسية مع مصر وإنها تريد مزيدا من التعاون بعد سنوات التوتر منذ عزل الجيش المصري الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين والذي كان مقربا من أنقرة.

ومن الممكن أن يكون لتحسن العلاقات بين القوتين الإقليميتين تداعيات في منطقة البحر المتوسط، فقد أيدت مصر وتركيا أطرافا متنافسة في ليبيا ووقعتا مع دول أخرى اتفاقيات بحرية متعارضة.

وسُئل جاويش أوغلو عن احتمال تسمية سفراء فقال "لم نبحث (ذلك) حتى الآن. سيُعقد اجتماع على مستوى نواب الوزراء والدبلوماسيين، وسيُطرح ذلك في جدول الأعمال هناك. لم يتضح الموعد حتى الآن".

وأضاف "بعد ذلك سنجتمع وسنبحث التفاصيل حينئذ"، مشيرا إلى احتمال تبادل الزيارات، إذ رد على سؤال عن إمكانية تنظيم زيارات متبادلة للمسؤولين بين البلدين، بالقول: "لم لا؟".

وتسعى أنقرة إلى الخروج من عزلتها الدبلوماسية في شرق المتوسط حيث أدى اكتشاف احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي في السنوات الأخيرة إلى تقاسم بين الدول الواقعة على البحر شعرت تركيا بأنها استبعدت منه.