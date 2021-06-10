لا إكراميات.. 10 تعليمات من "السياحة والمصايف" في الإسكندرية بشأن "رواد الشواطئ"

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

اجتمع اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم الخميس، مع جميع مفتشو ومراقبو الإدارة المنتشرين على كافة الشواطئ لتوضيح آليات التعامل خلال صيف 2021.

في بداية اللقاء نقل رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف، توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لكافة العاملين بالإدارة لاتخاذ ما يلزم من اجراءات لإنجاح موسم الصيف الحالي والعمل على راحة المواطنين من رواد الشواطئ.

وأعلن رشاد خلال اللقاء عن 10 تعليمات تحدد اسلوب تعامل مفتشو الادارة المركزية للسياحة والمصايف مع مستأجري ورواد شواطئ الإسكندرية وهي:

-لا تهاون على الاطلاق في موضوع تحصيل الاكراميات من الجمهور بالإكراه.

-نظافة دورات المياه على الشواطئ عامل اساسي لنجاح موسم الصيف.

-غير مسموح بتواجد كابلات الكهرباء الممتدة على رمال الشواطئ وضرورة تأمينها بالعزل والدفن بالشكل الصحيح.

-استكمال بانرات بوابات الشواطئ طبقا للتصميم الموحد والموضح به اسم الشاطئ وقيمة تذكرة الدخول ويبرز ارقام شكاوى الادارة المركزية للسياحة والمصايف.

-حال وجود البدلات على الشواطئ يسمح فقط بأربع افراد على البدال ولابد من توافر "لايف جاكت" مع كل فرد.

-عدم تواجد الغطاسين على الشاطئ يعرض المستأجر لغرامات مالية وقد تصل الي فسخ التعاقد.

-ضرورة المرور المستمر على عمال أبراج المراقبة والذين يلعبون دورا هاما في مراقبة رواد الشواطئ حال وجودهم في البحر داخل المناطق الآمنة المحددة للسباحة.

-التأكد من وجود علم الجمهورية بالمقاس الكبير وبالحالة الجيدة على بوابات الشواطئ.

-الاهتمام بنظافة الشاطئ.

-الاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وشدد رشاد، خلال الاجتماع، على حسن استقبال المواطن وطمأنته وتشجيعه على التمسك بحقه، مؤكدا ان الادارة تقوم حاليا بإعادة شواطئ الإسكندرية للصدارة بين شواطئ الجمهورية بالقضاء على بعض الظواهر التي أثرت سلبا على سمعتها في السنوات الأخيرة.

حضر اللقاء، مراقب عام الشواطئ، ومدير عام السياحة، ومدير عام المصايف، ورئيس قسم المتابعة، وكذلك مساعدي المراقب العام المسئولين عن شواطئ الإسكندرية.