سقوط عصابة لسرقة رواد البنوك في الحي الراقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة القبض على عناصر تشكيل عصابي تخصصوا في تتبع رواد البنوك وسرقتهم.

تلقى مأمور قسم أول الشيخ زايد بلاغا من أحد الأشخاص بسرقة مبلغ مالي من قبل مجهولين أمام أحد البنوك الشهيرة.

شكل العقيد أحمد نجم مفتش فرقة الشيخ زايد فريق بحث عكف على تتبع خط سير الجناة تنسيقا مع إدارة البحث الجنائي بالمديرية.

توصلت تحريات الرئد كريم سمير رئيس المباحث إلى تورط تشكيل عصابي تخصص في تتبع رواد البنوك ومن ثم سرقتهم ومغادرة مسرح الواقعة بواسطة سيارة ملاكي.

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائدان أحمد البدري وحسام عبد المنصف الونقيب إسلام شوق معاوني مباحث اليخ زايد، من ضبط مرتكبي الحادث والسيارة المستخدمة وإعادة المبلغ المسروق.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.