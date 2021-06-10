صور.. المركز الثقافي الروسي في الإسكندرية يحتفل بالعيد الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

احتفل المركز الروسى للعلوم والثقافة بالإسكندرية مساء اليوم الخميس، بالعيد الوطني لروسيا الاتحادية، بحضور عدد من أبناء الجالية الروسية ورواد المركز من المصريين.

وقدم مدير المركز الثقافي الروسي "مارات جاتين" عرضا يتحدث عن تاريخ بلاده، مشيرا إلى أن الفعالية تضم العديد من الفقرات الفنية وتمثل احتفالية تعكس الأدب والثقافة والفنون الروسية.

وقال جاتين إن الاحتفالية بالعيد الوطني الروسي تضم عرضا مسرحيا وعرض لفنون الباليه والعديد من الفقرات الفنية والأغاني والرقصات، إلى جانب عرض للقوميات والثقافة الروسية.

وأشار مدير المركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية إلى إقامة العديد من الفعاليات الفنية في إطار عام التعاون الإنساني بين روسيا ومصر ٢٠٢١، منوها باستضافة فرق فنية خلال الأشهر المقبلة والتي ستقدم عروضها إلى أبناء الإسكندرية والمقيمين بها.

وتحتفل روسيا رسميا بعيدها الوطني في الثاني عشر من شهر يونيو وهو يوم إقرار المؤتمر الأول لنواب الشعب بروسيا الاتحادية إعلان السيادة الوطنية لروسيا عام 1990، وفي إطار تلك المناسبة يمنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين أوسمة الاستحقاق وجوائز الدولة لأهم الشخصيات الاجتماعية والثقافية والسياسية والعملية في البلاد في إطار تقليد سنوي دأب عليه الرئيس الروسي.