اختنق أثناء الرضاعة.. أم تلقي بطفلها داخل صندوق قمامة في شبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

ألقت أم بطفلها الرضيع في صندوق القمامة، بمحور العصار بقسم ثان شبرا الخيمة، جرى القبض على المتهمة، والتحفظ على جثة الطفل تحت تصرف النيابة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين عربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أحمد الدقمرى، مأمور مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بالعثور على طفل داخل صندوق قمامة بمنطقة محور العصار بدائرة القسم، وبعمل التحريات ومشاهدة كاميرات المراقبة، تبين أن الأم هي من قامت بإلقائه في الصندوق عقب وفاته.

بالفحص تبين للواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، والمقدم حازم الخيال رئيس مباحث قسم ثان شبرا، أن الأم تدعى "ش. ش.ع" 34 عاما، ومقيمة دائرة القسم، والطفل يدعى "سليم.س" 15 يومًا، جرى القبض عليها، والتحفظ على جثة الطفل.

وبتضييق الخناق، اعترفت الأم أنه أثناء إرضاع ابنها صباح أحد الأيام تعرض الرضيع لاختناق، ولم يستطع التنفس، وحاولت إسعافه لكن لم تستطع، وإنها قامت بإلقائه في القمامة للتخلص منه، وجرى تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة.