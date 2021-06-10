صور.. محافظ أسوان يتفقد منطقة "العلاقي" الصناعية

محمد اسماعيل - القاهرة - تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الخميس، المنطقة الصناعية القديمة بالعلاقي، وزار عددا من المصانع المتخصصة في إنتاج الأثاثات والبويات وصقل وتقطيع الرخام والجرانيت، بالإضافة إلى تفقد مراكز معتمدة لصيانة السيارات من كبرى الشركات العالمية، وذلك من ضمن 150 مصنعا بين صغير ومتوسط داخل المنطقة الصناعية تصل استثمارتها إلى 450 مليون جنيه. ما ساهم في توفير المئات من فرص العمل.

ووجه محافظ أسوان بتذليل كافة العقبات أمام المستأجرين واستغلالها لخدمة العاملين بالورش والمصانع والمترددين عليها.

عقد اللواء أشرف عطية اجتماعا مع بعض مستثمري المنطقة وممثلي أصحاب الورش للوقوف من أرض الواقع على أهم العقبات والمشاكل التى تواجه المستثمرين والمنتفعين، سواء أصحاب المصانع أو الورش الحرفية للمساهمة في إيجاد حلول واقعية وسريعة لانتظام سير العمل بها والتي من أبرزها مشاكل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق، بجانب قلة الخدمات العامة ، علاوة على تراكم فوائد الإيجارات علي أصحاب الورش الحرفية لسنوات ماضية .

وأجرى أشرف عطية اتصالاً تليفونياً باللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتنسيق من أجل تذليل العقبات وإنهاء المشاكل المتراكمة منذ سنوات عديدة ، وأيضاً تخصيص مساحة 10 ألاف م2 لإنشاء أكبر مصنع للرخام والجرانيت بواسطة المحافظة في ظل توافر الثروات التعدينية والمحجرية .

كشف المحافظ عن أنه يجري أيضاً التنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لخلق إمتداد للمنطقة بمساحة 50 فدان لإنشاء مصانع جديدة تحقق الإستفادة المثلى للمزايا النسبية المتعلقة بالإحتياطيات الهائلة ولاسيما من الجرانيت والرخام بدلاً من نقله إلى خارج المحافظة وتسببه فى تهالك البنية التحتية والطرق.

من جانبه أوضح العميد أحمد عز المشرف العام على المناطق الصناعية بالمحافظة بأن المنطقة الصناعية بالعلاقي جرى إنشائها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1409 لسنة 1994، مقسمة إلى منطقتين هما المجمع الصناعي والذي يشتمل على ورش هيئة التنمية الصناعية بإجمالى 530 ورشة وأيضاً الورش التابعة للمحافظة بإجمالى 288 ورشة، ولفت إلى أن المنطقة الصناعية بالعلاقي تضم أيضًا منطقة للخدمات، بينما جرى تخصيص مساحة للمشروعات الاستثمارية والمتمثلة فى المصانع الصغيرة والمتوسطة.