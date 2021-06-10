عقوبات أمريكية على أفراد وكيانات مرتبطة بإيران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على أفراد يمنيين وسوريين وغيرهم وذلك بسبب ارتباطهم بإيران. وقالت إن قرار فرض هذه العقوبات جاء بسبب علاقتهم بتنظيمات إرهابية، وشملت العقوبات أشخاص يمنيين وسوريين وخليجي وصومالي وهندي. كما شملت العقوبات كيانات في تركيا واليمن، حيث تسيطر ميليشيا الحوثي على الوضع في صنعاء اليمنية. وتم رفعت العقوبات عن مسؤولين إيرانيين سابقين.



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