استهداف مأرب بصواريخ ومسيرات حوثية

أكدت وسائل إعلامية استهداف ميليشيا الحوثي مأرب من خلال صواريخ باليستية ومسيرات أكد الجيش اليمني وفقا "للعربية"، أن الصواريخ الحوثية استهدفت مناطق مدنية وتجارية في المدينة. وأحدها سقط على مجمع تجاري.كما أضاف إن "ميليشيات الحوثي استهدفت طواقم إسعاف بمسيرة مفخخة".



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