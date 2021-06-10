بايدن يؤكد توفير لقاح كورونا للدول الفقيرة

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستتبرع بنصف مليار جرعة من لقاح للوقاية من فيروس كورونا المستجد لصالح الدول منخفضة الدخل، مشيراً إلى أن ذلك لن يرتبط بأي قيود.

وأضاف بايدن، في مؤتمر صحفي قبيل انطلاق قمة مجموعة السبع في بريطانيا «سنبدأ شحن نصف مليار جرعة لقاح في أغسطس بمجرد خروجها من المصانع».

وقال إن هذه المبادرة تشكّل «خطوة تاريخية» في سياق مكافحة الوباء.

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وشدد على أنّ «واجبنا الإنساني هو في إنقاذ الأرواح ما أمكن»، مضيفاً أنّ الأمر «أيضاً في مصلحة الأميركيين».

وتطالب منظمة الصحة العالمية ومنظمات دولية عاملة في مجال الصحة بتوفير لقاحات مضادة للفيروس إلى الدول الفقيرة التي ما تزال تعاني من تأخر كبير في حملاتها الوطنية للتحصين ضد الوباء.