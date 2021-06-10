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ترجيح تأجيل رفع قيود كورونا في هذه الدولة الأوروبية

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ابوظبي - سيف اليزيد - مع تقدم حملات التطعيم، سارعت العديد من الدول الأوروبية إلى إعلان موعد لرفع القيود التي كانت قد فرضتها ضمن جهود مكافحة فيروس المستجد.
إلا أن بعض تلك الدول قد لا تفي بتلك المواعيد. حيث توقعت مصادر أن يقرر رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون تأجيل المرحلة الأخيرة من تخفيف قيود مكافحة وباء كورونا في إنجلترا، بحسب ما أوردته وكالة «بلومبرج» للأنباء.
ومن المقرر أن يعلن جونسون، يوم الاثنين المقبل، ما إذا كان سيرفع يوم 21 يونيو الجاري القيود المتبقية، والتي فرضت في شهر يناير الماضي بهدف احتواء موجة من العدوى.
وناقش مجلس الوزراء البريطاني هذا الأسبوع مجموعة من الخيارات، التي تشمل تأجيل رفع الإغلاق بواقع تسعة أيام إلى شهر، والسماح بالمضي قدما في بعض أوجه التخفيف، من دون بعضهم الآخر، بحسب ما ذكرته المصادر المطلعة للوكالة.
ورجح مصدران خطوة التأجيل، رغم عدم صدور قرارات حاسمة في هذا الشأن.
ومن شأن أي تأجيل في خطة جونسون لإعادة الفتح أن يؤدي إلى اندلاع خلاف مع أعضاء بارزين في حزبه، المحافظين، والذين أطلقوا تعبير «يوم الحرية» على الحادي والعشرين من الشهر الجاري، ويعارضون أي تمديد للقيود. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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