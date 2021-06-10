روسيا تنسحب من اتفاقية مع الولايات المتحدة

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف قرار حكومي روسي، اليوم الخميس، عن توقيع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين على مرسوم بانسحاب بلاده من اتفاقية وقعتها موسكو مع الولايات عقب الحرب الباردة.

وتسمح موافقة ميشوستين على قرار رسمي باعتزام روسيا الانسحاب من مذكرة تفاهم "الأرض المفتوحة".

وتخفف الاتفاقية، التي وقعت عام 1992، قيود تنقل الدبلوماسيين من كلا البلدين حيث إنها تسمح لهم بالسفر بدون تصاريح.

كانت الولايات المتحدة وروسيا اتفقتا، في فبراير الماضي، على تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية (ستارت الجديدة) لمدة خمس سنوات.